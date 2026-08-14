«Какой же ты народный артист». Киселев обрушился на коллег с зарубежными связями

История с арестом квартиры композитора Игоря Крутого в Майами стала достоянием общественности и продемонстрировала двойную позицию некоторых именитых звезд. Об этом медиамагнат и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев заявил в интервью 360.ru.

«Когда того же Крутого или [Игоря] Матвиенко приглашаешь на эти мероприятия, у одного гражданство, вид на жительство Германии, второй — это квартира. <…> Они же еще члены совета по культуре при президенте, и тот, и тот носят звания народного артиста России. Какой же ты народный артист своей страны?» — сказал он.

Если раньше заявления о несоответствии занимаемых в России должностей и недвижимости за рубежом звучали, как возведение напраслины, то теперь, по словам собеседника 360.ru, всплыли факты, подтверждающие эту информацию. Киселев уверен, что справедливость восторжествует.

«Жизнь все расставит. <…> Они несчастные люди, потому что они даже не понимают, как это воздастся», — сказал он.

Откровенный разговор о российском шоу-бизнесе, современной музыке и поддержке СВО — в полной версии интервью 360.ru.