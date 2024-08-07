«Какой-то треш»: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем после поездки в Колумбию

Певица Бузова рассказала о тяжелой акклиматизации после возвращения в Москву

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем после возвращения в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала о тяжелой акклиматизации после месяца съемок в Колумбии.

«Какой-то треш, я никогда не думала, что мне так сложно будет возвращаться в московское время», — поделилась она.

Бузова добавила, что около часа ночи выпила снотворное и легла в постель, но так и не смогла заснуть до 06:00. Она планировала посетить утром процедуру по уходу за волосами, однако решила отказаться от этого из-за плохого самочувствия.

«Я понимаю, что я не могу просто встать с кровати, потому что по колумбийскому времени час ночи», — добавила она.

Ранее хит Бузовой «Без дел» попал в мировой чарт Billboard. Композиция заняла 48-ю строчку в списке самых популярных песен из соцсети TikTok в США.