Кайли Дженнер похвастала красивой фигурой в крошечном бикини

Модель Кайли Дженнер показала свою фигуру в купальнике. Снимок она опубликовала в Instagram*.

На фотографии Дженнер стоит перед зеркалом в крошечном черном бикини и серой кепке. Из украшений она выбрала массивный браслет и кольцо. Звезда распустила волосы и сделала естественный макияж.

Ранее возле дома Кайли Дженнер задержали поклонника. Мужчина собирался сделать ей предложение и принес букет цветов. Влюбленного арестовали и предъявили ему обвинение в незаконном проникновении.

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