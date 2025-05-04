Кайли Дженнер похвастала красивой фигурой в крошечном бикини

Модель Кайли Дженнер показала свою фигуру в купальнике. Снимок она опубликовала в Instagram*.
На фотографии Дженнер стоит перед зеркалом в крошечном черном бикини и серой кепке. Из украшений она выбрала массивный браслет и кольцо. Звезда распустила волосы и сделала естественный макияж.
Ранее возле дома Кайли Дженнер задержали поклонника. Мужчина собирался сделать ей предложение и принес букет цветов. Влюбленного арестовали и предъявили ему обвинение в незаконном проникновении.
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