К Киркорову подали иск на 7,6 миллиона рублей

Компания по продаже билетов предъявила Киркорову иск на 7,6 миллиона рублей

Компания «Культурная служба» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к певцу Филиппу Киркорову на сумму более 7,6 миллиона рублей рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Исковое заявление поступило в суд — дата заседания пока не назначена. Подробности требований истца не раскрываются.

«Культурная служба» зарегистрирована в Москве, ее основной вид деятельности — работа концертных залов и билетных касс. По данным ЕГРЮЛ, выручка компании по итогам 2024 года составила около 2,7 миллиарда рублей, что почти на 20% ниже показателя предыдущего года.

360.ru связался с адвокатом Филиппа Киркорова Александром Добровинским. Он заявил, что не располагает информацией об иске.

Ранее сообщалось о готовности каменщика из Петербурга Георгия Барановского, занимавшегося отделкой пентхауса Киркорова, подать иск к артисту.