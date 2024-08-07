Юрист Власова: боец Нурмагомедов сможет вернуть автопарк после оплаты задолженности по налогам
Кандидат юридических наук Ольга Власова рассказала, как боец UFC Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть автопарк, арестованный судебными приставами за долги по налогам. Слова эксперта опубликовал Life.
Она напомнила, что арест имущества — довольно радикальная мера, которая исключает возможность продажи, дарения и какой-либо регистрации. Процедура регулируется Налоговым кодексом.
Самое простое решение проблемы спортсмена — выплатить долг. Нурмагомедову вернут автопарк после погашения задолженности перед государством, отметила Власова.
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