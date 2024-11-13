Юрист Соловьев: для Блиновской признание банкротом станет мощной юридической возможностью не платить задолженности

Для Елены Блиновской признание банкротом станет мощной юридической возможностью не платить в дальнейшем суммы налоговой задолженности, пени и штрафы. Об этом RT рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.

Ранее СМИ писали, что Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом.

Статус банкрота, как пояснил Соловьев, позволит Блиновской избавить себя от возможных претензий в дальнейшем. При этом она будет иметь ограничения по занятию руководящих должностей в страховых и финансовых организациях. Кроме того, в течение пяти лет она не сможет открыть ИП.

Соловьев считает, что для Блиновской найден оптимальный юридический путь.