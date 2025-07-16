Юрист Матвеев заявил, что звезда фильма «Призрак» Трескунов может стать фигурантом дела

Артиста Семена Трескунова*, известного зрителям по фильму «Призрак» и сериалу «Конец света», может ожидать уголовное преследование за отказ исполнять обязательства иностранного агента. Об этом сообщил юрист Тимур Матвеев в беседе с сайтом « Постньюс ».

Ранее актер уже был привлечен к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ за несоблюдение требований законодательства об иноагентах. Третье подобное правонарушение за год дает основание правоохранительным органам инициировать уголовное производство по статье 330.1 УК РФ, предусматривающее до двух лет колонии.

По мнению адвоката, уголовное дело в отношении Трескунова* — неизбежное явление в ближайшей перспективе.

* — признан иностранным агентом на территории России.