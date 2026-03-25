Юрий Стоянов рассказал о составляющих семейной любви

Народный артист России Юрий Стоянов готовится представить свой новый альбом «Селфи» с авторскими романсами на творческом вечере. В интервью KP.RU он поделился своими размышлениями о том, что составляет основу настоящей любви в семье.

Актер подчеркнул, что в отношениях необходимы уважение и чувство юмора: «Без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях, потому что забыл ты вынести мусор, а она ответила не тем тоном».

По мнению Стоянова, умение смеяться над такими ситуациями помогает сохранить «химию» между партнерами.

Стоянов также отметил, что любовь требует ежедневного выбора в пользу партнера. Взаимный интерес — еще один важный элемент, без которого «химия» быстро исчезает. Артист подчеркнул, что любовь — это нелогичное чувство, которое нельзя свести к простой формуле.