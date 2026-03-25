Юрий Стоянов рассказал, что роль в сериале «Вампиры средней полосы» помогла ему принять свой возраст

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал, что работа в сериале «Вампиры средней полосы» стала для него настоящим откровением и помогла ему по-новому взглянуть на себя. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU .

«Эта роль меня помирила с моим возрастом. Выгляжу я там ужасно — и напоминаю, что там практически нет грима. Но расческа и длинные ногти делают удивительные вещи с лицом человека и с его внешностью. Для меня вообще это очень теплая и личная история», — подчеркнул актер.

Также Стоянов отметил, что сериал подарил ему крепкие дружеские связи, которые сохранились и после завершения съемок. По его словам, в кинематографе такие отношения — редкость.

Напомним, показ истории смоленских вампиров подошел к концу в этом месяце. За это время у героя Стоянова — деда Славы — появились миллионы поклонников.