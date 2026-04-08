Юрий Норштейн заявил, что «Сказка сказок» — это симфония, а не просто мультфильм

В День российской анимации 8 апреля сайт KP.RU поговорил с легендарным мультипликатором Юрием Норштейном о прошлом и настоящем отечественной мультипликации.

По его словам, после 1990-х годов он выделяет творчество Натальи Чернышовой и Михаила Алдашина, чей мультфильм «Рождество» он считает выдающимся, хотя на телевидении его не показывают. Норштейн также отметил Антона Дьякова как одного из самых глубоких современных авторов.

Говоря о классике, режиссер назвал Федора Хитрука и своего друга Эдуарда Назарова, чей «Жил-был пес» он считает абсолютно народным фильмом.

Норштейн признался, что не любит пересматривать свои работы, однако назвал «Сказку сказок» своим главным произведением, сравнив его с симфонией за полифонию линий и драматургию.