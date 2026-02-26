Юрий Лоза признался, что бросил курить благодаря постепенному отказу от сигарет

По словам артиста, курить он начал еще в школьные годы и на протяжении долгого времени пытался избавиться от этой привычки. Все попытки не приносили результата, пока Лоза не разработал собственную методику.

«Я купил много сигарет одной марки и начал сначала выкуривать по две пачки в день, постепенно сократил до одной», — отметил музыкант.

В течение года певец уменьшал число выкуренных сигарет и в свой день рождения в 40 лет отказался от табака навсегда.