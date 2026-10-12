Юрий Куклачев предсказал встречу сына с будущей женой

Основатель Театра кошек Юрий Куклачев предсказал встречу своего сына Дмитрия с будущей женой Мариной. Об этом супруги Куклачевы рассказали в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка», пишет «Абзац» .

Куклачев рассказал, что познакомился с будущей женой Мариной в ДК «Красный Октябрь», где гастролировал Театр кошек его отца. Студента ГИТИСа привлек не цирк, а танцевальный коллектив «Гжель», репетировавший на той же площадке.

«Я был молодой, неженатый и, естественно, находился в поисках спутницы жизни. Увидел такой малинник, и глаз сразу упал на самую красивую девушку в строю — это была Марина», — признался Дмитрий.

Подойти к танцовщице было непросто из-за строгого руководителя ансамбля Владимира Захарова. Тогда студент представился начинающим исследователем и попросил маэстро помочь с эссе про русский танец. Пока Дмитрий ждал Захарова, репетиция закончилась, и Марина присела рядом с ним на скамейку. Марина Куклачева утверждает, что встреча произошла по благословению Юрия Куклачева, который сказал сыну перед отъездом: «Едешь за судьбой».