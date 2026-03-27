Заслуженный артист России Юрий Гальцев стал героем проекта «Культурный дневник». В беседе он рассказал о мечтах и своем видении счастья, сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам актера, в ближайшее время он хотел бы выпустить книгу и провести презентации в разных городах.

«Один мечтает поехать на Мальдивы или вокруг света, а кто-то — поесть хорошо. У каждого свои мечты. Сейчас моя мечта — чтобы сделали спектакль», — заявила звезда.

Гальцев также признался, что счастье для него — это здоровье и благополучие близких. Также он отметил положительное влияние творчества на личные ощущения. Кроме того, актер назвал счастьем умение радоваться жизни.