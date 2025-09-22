Юра Борисов вернулся в Россию, чтобы тайно похоронить отца

У российского актера Юры Борисова умер отец. В связи с этим он отменил съемки за рубежом и прилетел в Россию на похороны, сообщил StarHit .

По данным издания, последние годы Александр Борисов боролся с тяжелой болезнью. Несколько дней назад он умер в больнице в Балашихе.

Для прощания с отцом актер отменил съемки. Похороны прошли 22 сентября. Юра Борисов не захотел привлекать повышенного внимания к семейной трагедии, на церемонии прощании было всего несколько человек.

Летом стало известно, что Юру Борисова утвердили на роль сооснователя OpenAI в комедийной драме «Искусственный» об истории Сэма Альтмана. Съемки пройдут в Сан-Франциско и Италии.