Юмористка Борщева назвала Маслякова строгим, но добрым

Смерть основателя Клуба веселых и находчивых, Александра Маслякова, стала невосполнимой потерей для всего КВН-сообщества. Участники команд популярного телешоу, пришедшие на прощание, поделились воспоминаниями о легендарном ведущем. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Елена Борщева, участница команды «Сборная Пятигорска», отметила, что Масляков был настоящим профессионалом, которого одновременно и уважали, и побаивались. Он ценил оригинальный юмор и приложил максимум усилий для того, чтобы КВН стал близким всему народу.



«Он действительно создал эту планету КВН. И просто, как наш отец, где-то был строгим, ему нужно было быть строгим где-то, где-то и добрым — похвалить, пошутить», — отметила Борщева.



Артистка Мария Кравченко добавила, что Масляков всегда проявлял тепло и дружелюбие по отношению к окружающим. К тому же, несмотря ни на что, он никогда не забывал улыбаться.