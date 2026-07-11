Юморист Винокур признался, что бросил курить из-за страха появления рака

Известный юморист Владимир Винокур рассказал, как ему удалось избавиться от курения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам артиста, он избавился от зависимости благодаря серьезному предупреждению от врача. История произошла, когда шоумен прилетел в Австралию с концертом.

«Как только мы приземлились, я не мог сказать ни слова. Во рту был отек, кашель. Меня госпитализировали, и врач, которая осматривала, сказала: если продолжу курить, то появится онкология», — поделился Винокур.

Он объяснил, что после такого наставления выкинул пачку с сигаретами и забыл про вредную привычку.