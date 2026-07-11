Юморист Винокур признался, что бросил курить из-за страха появления рака
Известный юморист Владимир Винокур рассказал, как ему удалось избавиться от курения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам артиста, он избавился от зависимости благодаря серьезному предупреждению от врача. История произошла, когда шоумен прилетел в Австралию с концертом.
«Как только мы приземлились, я не мог сказать ни слова. Во рту был отек, кашель. Меня госпитализировали, и врач, которая осматривала, сказала: если продолжу курить, то появится онкология», — поделился Винокур.
Он объяснил, что после такого наставления выкинул пачку с сигаретами и забыл про вредную привычку.