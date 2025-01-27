Юморист Муратов назвал воспитание детей большим прекрасным проектом

Артем Муратов, известный своими выступлениями в КВН и участием в шоу «Студия Союз», дал большое интервью Леди Mail . В ходе беседы он поделился секретами крепкого брака.

По словам юмориста, взаимопонимание и уважение играют важную роль в поддержании крепких отношений. Артист рассказал, что со своей супругой Ульяной они вместе уже давно.

«У нас появилась одна общая прекрасная цель, это можно даже охарактеризовать как большой прекрасный проект: любить и воспитывать наших детей», — заявил Муратов.

Он также сообщил, что слухи о его романе с телеведущей Идой Галич не обидели жену. Девушка не стала ревновать, отметив резонанс истории.