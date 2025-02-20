Юлия Волкова из t.A.T.u. призналась, что всегда торопилась жить

В возрасте 16 лет Юлия Волкова, известная как «татушка» из дуэта t.A.T.u., взорвала мировые музыкальные чарты своим голосом. Песня «Простые движения» стала визитной карточкой молодой артистки, а теперь ей исполняется 40 лет. Певица призналась, что всегда торопилась жить. Об этом сообщила «Жизнь» .

Волкова рассказала журналистам, что ранний успех заставил ее взрослеть быстрее обычного. В юном возрасте она столкнулась с соблазнами и трудностями, связанными со славой. Ее путь был насыщен событиями: стремительный взлет популярности в 15 лет, рождение первого ребенка в 19. Такой ритм жизни напоминал зависимость, где каждый эксперимент мог оказаться последним.

«К 19 годам я достаточно заработала, чтобы позволить себе взять паузу: купила квартиру, да и на сцену планировала вскоре вернуться. Почему бы не родить?» — говорила Волкова.

Сегодня, 20 февраля, Юлии исполняется 40 лет. Она по-прежнему в своем репертуаре: все та же «черненькая» из группы t.A.T.u. и все также идет напролом.