Юлия Пересильд назвала снобизмом разговоры о том, что блогеры не должны играть в кино

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд уверена, что молодым актерам стоит уделять больше внимания и поощрять их творчество. В разговоре с ИА НСН артистка выразила свое отношение к участию блогеров в кинофильмах, заявив, что выбор актера — дело режиссера, а разговоры о непрофессионализме блогеров — проявление снобизма.

Пересильд подчеркнула, что нынешнее поколение актеров обладает большим потенциалом и зачастую превосходит опытных мастеров сцены. Сама артистка благодарна старшим коллегам, поддержавшим ее в начале карьеры, и призывает продолжать традицию наставничества.

«Разговоры о том, что блогеры не должны играть в кино, — не более, чем снобизм. Есть роли, где они должны играть. Кроме того, режиссеру виднее, кого брать в свой фильм, в свою идею», — заявила Пересильд во время фестиваля «Наши в городе»

По ее мнению, молодых коллег нужно открыто обсуждать, отмечать таланты и помогать расти профессионально. Актриса привела в пример успешных начинающих актрис Юлию Хлынину и Катю Воронину, чьи работы вдохновляют профессионалов.