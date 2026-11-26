Певица Юлия Паршута призналась, что уже пять лет ни в кого не влюблялась. Об этом она сообщила в эфире телеканала РУ.ТВ .

По ее словам, в прошлом у нее был болезненный опыт в отношениях, поэтому теперь ей непросто открываться и доверять.

«Непросто добиться моего сердца. Учитывая все, что мое сердце испытало… Отбор будет жесткий. Но сердце должно открыться», — добавила артистка.

Паршута готова ходить на свидания и выйти замуж, хотя сейчас за ней никто не ухаживает. Для нее важны личные качества мужчины, а не достаток и дорогие подарки, пишет сайт «7Дней».

С 2015 года певица встречалась с бизнесменом Александром. В 2018-м пара устроила свадебное торжество на Мальдивах, но до загса влюбленные так и не дошли, а в конце 2019 года союз распался.