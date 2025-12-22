Юлия Бордовских сообщила, что не видит себя на телевидении

Бывшая телеведущая Юлия Бордовских поделилась своими мыслями о жизни и карьере в беседе с изданием LadyMail . По ее словам, она не представляет себя на телевидении.

«Я слишком сильно люблю свою рутину и делать то, что я хочу», — отметила она.

Бордовских также высказала свое отношение к браку, подчеркнув, что не считает его обязательным условием для совместной жизни.

«Мне нравится, когда рядом со мной есть партнер, с которым мне интересно, но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю», — добавила она.

С 2018 года Юлия Бордовских находится в разводе.