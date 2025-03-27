Яна Поплавская рассказала, что в детстве пришила хомяку ухо, откушенное котом

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки, поделилась двумя яркими историями из своей жизни. Об этом сообщила «Жизнь» .

Артистка рассказала, что в детстве пришила ухо хомяку после того, как его откусил кот. Происшествие случилось в коммунальной квартире.

«Соседи, дети, кошки… И вот однажды кошак откусил моему хомяку ухо, но не до конца — оно повисло на ниточке. А у моей бабулечки-врача были хирургические инструменты, и она мне подарила малый хирургический набор», — пояснила звезда.

По ее словам, операция прошла удачно, и ухо питомца действительно зажило.

Вторая история произошла во время работы Поплавской на телевидении, когда она вела программу «Времечко». Актриса призналась, что из-за проблем с нарядом оказалась в прямом эфире с голой грудью. Однако к тому моменту камера еще не успела перейти на нее.