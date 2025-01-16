Ягудин рассказал, что редко конфликтует с женой благодаря схожим взглядам на жизнь

Алексей Ягудин рассказал о своем счастливом браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. В интервью Леди Mail он поделился, что живет с женой в гармонии и без конфликтов на протяжении 16 лет.

Ягудин отметил, что в их семье редко возникают ссоры, потому что у него и Татьяны схожие взгляды на работу и воспитание детей. У нас четко распределены роли: Таня — ответственная и внимательная мама, а я — веселый и беззаботный папа. Этот контраст помогает поддерживать баланс в наших отношениях и жить в мире, сообщил спортсмен.

К тому же, поругаться с Таней непросто, ведь она очень добрая и отзывчивая. Хотя она, в отличие от моего вечного оптимизма, смотрит на жизнь более реально — как настоящий реалист, добавил Ягудин в беседе.