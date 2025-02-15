«Я вас очень люблю!» Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова выступила в одном из заведений в Казахстане. После концерта она записала эмоциональное обращение к поклонникам в социальной сети Instagram*.

Седокова предстала с красивой укладкой и сценическим макияжем на лице.

«Что могу вам сказать? Только что концерт закончился. И я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было супер-непонятно, супер-сложно и супер-переживательно. Спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю!» — сказала поп-звезда в обращении.

Седоковой 42 года, на видео она выглядела заметно похудевшей. В декабре ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой, после чего артистка попала в больницу с нервным срывом.

Ранее в Сети появилась информация, что продажи билетов на выступление Седоковой в Алма-Ате провалились. Стоимость билета на концерт составляла порядка 28 тысяч рублей.

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