«Я паркуюсь как ***». Водитель Долиной на элитном авто отмочил в центре Москвы

Водитель певицы Ларисы Долиной нарушил ПДД в центре Москвы. ОН припарковал элитное авто посреди тротуара, сообщил телеграм-канал Shot .

Машина Toyota Alphard перегородила дорогу пешеходам рядом с выходом из Театра на Таганке. Водитель приехал забирать Долину после мюзикла «Суини Тодд», где она исполняла роль Миссис Ловетт.

Нарушитель решил подъехать максимально близко к дверям и простоял там полчаса, пока Долина не вышла из здания. Водителю грозит штраф в три тысячи рублей.

«Ох, Лариса-Лариса, все никак ни она, ни ее водитель не могут научиться законы соблюдать… Нужно 15 суток дворы мести, снег убирать — наказание», «Я подумал, что водитель Ларисы Долиной отказался покидать машину Ларисы Долиной», — шутят теперь в Сети.

Ранее СМИ сообщили о новых деталях в деле об афере с квартирой Долиной. Осужденный за мошенничество попросил апелляционную инстанцию отменить приговор.