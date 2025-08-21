«Я очень люблю Россию». Джарахов публично извинился за старые оскорбления

Музыкант и блогер Эльдар Джарахов принес извинения за оскорбительные слова, сказанные несколько лет назад, и выразил сожаление о том, что его шутки могли задеть россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — приводит агентство его слова.

Ранее в «Народном фронте» сообщили, что выступление артиста отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после жалоб общественников. Среди причин назывались «публичные оскорбления россиян», пропаганда асоциального поведения и нарушение этических норм.

Джарахов пояснил, что в то время многие блогеры строили образы на провокациях, и он ошибочно считал, что аудитория воспримет его слова как гротескный юмор. По его словам, фразу он удалил сразу и уже в 2021 году еще раз публично извинился. Артист подчеркнул, что никогда не был русофобом.

Музыкант также заявил, что вокруг его имени распространяются мифы о якобы разрушительном образе жизни. По его словам, он отказался от алкоголя, занимается спортом и поддерживает благотворительные проекты, в том числе помощь детям с тяжелыми заболеваниями и людям с диабетом.

