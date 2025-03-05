Известного советского актера нашли дома через 10 дней после смерти

Актер Милокостый умер в своей квартире, его нашли спустя 10 дней

Тело советского актера Александра Милокостого нашли в его московской квартире через 10 дней после смерти. Об этом сообщил сайт mk.ru .

По данным источника, знакомые артиста заявили о его пропаже. В итоге полицейские обнаружили тело 68-летнего актера в его жилье. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, ее пришлось вскрывать.

Правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Другие подробности случившегося выясняются.

Милокостый известен ролями в таких кинокартинах, как «Адъютант его превосходительства», «Всадник без головы» и «Мелодия на два голоса».

Ранее в Москве скончался 66-летний актер театра и кино Валерий Зинов. Последние годы артист боролся с тяжелым заболеванием.