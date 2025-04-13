Известная модель умерла после операции на мозге

Австралийская модель Люси Маркович скончалась от редкого заболевания мозга в 27 лет. Девушка впала в кому и умерла, сообщило Daily Mail.

Люси пришла в модельный бизнес в 17 лет. Благодаря упорному труду, она добилась известности и стала желанным гостем на модных показах Versace. Но несколько лет назад врачи диагностировали у девушки артериовенозную мальформацию — серьезную патологию центральной нервной системы.

Сосуды в головном мозге Маркович аномально переплелись, что задерживало насыщение мозга кислородом. В итоге паталогический участок достиг размеров мяча для гольфа. Когда у модели начались припадки, медики решили делать операцию.

Но Люси не смогла пережить хирургическое вмешательство. Она впала в кому, не приходя в сознание. Слова соболезнования модели выразили не только близкие, но известные модельеры. Среди них Донателла Версаче и австралийский дизайнер Алекс Перри.