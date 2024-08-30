Известная 55-летняя супермодель снялась в откровенной фотосессии

Супермодель Хелена Кристенсен показала фигуру в облегающем прозрачном платье

Фото: Freepik

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенных нарядах для швейцарской версии журнала Numero. Кадрами со съемки поделился на своей странице в Instagram* фотограф Петрос Куиурис.

Судя по фото, 55-летняя манекенщица позировала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета, украшенное белой бахромой. При этом сквозь прозрачную ткань просвечивало обнаженное тело знаменитости.

Также Кристенсен фотографировалась в красном топе и миди-юбке с крупными пайетками и разрезом до бедра. Образ модели дополнили массивным серебристым колье.

Ранее супермодель Белла Хадид поучаствовала в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда Saint Laurent. Свои снимки она показала в социальных сетях. Фотографом на площадке был Грей Сорренти.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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