Избранник Лерчек Луис Сквиччиарини показал блогера без парика после химиотерапии

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини показал звезду без парика. Видео опубликовал в соцсети Instagram*.

Лечение рака пока не закончилось, но основная часть уже позади. В честь этого Луис подарил Лерчек роскошный букет, произнес пламенную речь на русском языке, признался в любви и отметил, что очень гордится своей избранницей.

«А еще я зачитываю ей ваши пожелания здоровья: это ее сильно подбадривает. Вы, как никто, причастны к ее пути исцеления», — написал возлюбленный Лерчек в мессенджере «Макс».

Накануне вечером аргентинская диаспора вновь поддерживала свою сборную на чемпионате мира. Лерчек радовалась вместе с Луисом, он снял обстановку в комнате на камеру. В кадр попала голова блогера без парика.

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