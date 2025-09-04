Умер модельер Джорджо Армани

Основатель компании Armani скончался на 92-м году жизни, сообщила газета La Repubblica . Модельер несколько месяцев восстанавливался дома после госпитализации.

«Он ушел так, как всегда хотел бы: работая», — добавила газета.

По ее данным, Армани не смог лично присутствовать на мужских показах и показах высокой моды, однако пристально следил за репетициями по видеосвязи. Он оценивал образы и ругал своих коллег за то, что они не успевали рассаживать гостей, из-за чего шоу начиналось с опозданием, подчеркнуло издание.

«Кроме того, в эти дни он был занят показом мод, запланированным на 28 сентября в Академии Брера», — уточнила La Repubblica.

Прощание со знаменитым модельером пройдет 6-7 сентября в Милане. Дата похорон пока неизвестна.