Ивлеева рассказала о радостях жизни на ферме без интернета

Переехавшая на ферму своего мужа блогер Настя Ивлеева объявила, что не всегда может радовать подписчиков свежим контентом из деревенской жизни из-за перебоев с интернетом. Но это не помешало ей выложить в Instagram* двухминутный ролик.

На видео Ивлеева показала, как впервые поучаствовала в рыбалке и поймала карпа, которого тут же выпустила в водоем, сходила в баню вместе с мужем, а также порадовалась, что живущая на ферме ослица наконец родила.

«У нас нет интернета. Живу жизнь. Не теряйте», — подписала Ивлеева кадры с домашнего чаепития.

Подписчики в комментариях призвали блогера продолжить съемку своего реалити шоу «Чегеря» про жизнь на ферме. Они подчеркнули, что снятого контента им очень не хватает.

В конце апреля Настя Ивлеева заявила об окончательной потере интереса к спорту. Она подчеркнула, что раньше занималась гимнастикой, чтобы поддерживать форму, а теперь решила отдаться лени.

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