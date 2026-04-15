Иван Ургант подтвердил историю о дорогом пальто из Санкт-Петербурга

Команда «Живой Ургант», в которую входят Александр Гудков, Алла Михеева, группа «Фрукты» и, конечно, сам Иван Ургант, выступила в Бруклине, Нью-Йорк. Гостем шоу стала ведущая RTVI US Лиза Каймин, сообщил сайт RTVI.US .

Она поделилась воспоминаниями о работе в Санкт-Петербурге, где ведущим одного из ночных клубов был Иван Ургант. Лиза рассказала, что Иван со второй зарплаты купил пальто за 400 долларов — «безумные по тем временам деньги». Ургант подтвердил наличие такого пальто.

Кроме того, Лиза Каймин рассказала о своем опыте работы с OnlyFans. Она завела аккаунт на платформе, когда готовила документальный фильм «Дикпик на миллион», но, по ее словам, никто не подписался.

«Знаете, сколько подписчиков? Ноль. Так что неудачка», — подытожила Лиза.