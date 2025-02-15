ANSA: певца Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

Итальянскому эстрадному певцу Аль Бано предложили выступить с концертом на Красной площади. Об этом сообщило информационное агентство ANSA .

«Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — заявил менеджер артиста.

Сам Бано отметил, что для него приглашение стало замечательной новостью. Певец подчеркнул, что его менеджер никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях.

Музыкант добавил, что концерт стал реальным после телефонного разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Аль Бано получил мировую известность в 80-е. Его главным хитом стала песня Felicita, которую он исполнил в дуэте с женой Роминой Пауэр.

Певец признавался, что хочет снова приехать в Россию. Итальянец пообещал порадовать концертом поклонников, когда закончится конфликт на Украине.