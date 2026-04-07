Итальянский певец Альбано положительно высказался о русских людях

Известный итальянский певец Альбано в апреле снова посетит Россию, чтобы выступить в трех городах: Москве, Новосибирске и Владивостоке. В интервью KP.RU исполнитель поделился мыслями о россиянах.

Альбано вспомнил, что его первый концерт в Ленинграде состоялся в 1984 году.

«Это было незабываемое волнение — помню как сейчас. С тех пор я встретил тысячи русских людей, и могу сказать, что они глубокие, теплые, верные люди», — подчеркнул певец.

Исполнитель также выразил радость по поводу возможности снова выступить в столице, в Сибири и на Дальнем Востоке. Он мечтает побывать в Петербурге и Екатеринбурге, а также спеть на Красной площади, посвятив концерт идее мира между народами.