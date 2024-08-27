IT-эксперт Зыков предположил, что задержание Дурова не обошлось без участия спецслужб США

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Предположительно, основные претензии связаны с его отказом сотрудничать с местными спецслужбами. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал IT-эксперт Владимир Зыков.

По его мнению, задержание предпринимателя не обошлось без участия американских спецслужб.

«Дуров — непокорный парень, <…> который не подчиняется напрямую, не сливает данные переписок пользователей», — отметил специалист.

Он добавил, что точно так же «можно было подтянуть и владельцев других социальных сетей». Однако арестовали именно Дурова, что дает серьезный сигнал рынку, высказался Зыков.

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