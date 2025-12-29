Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Татьяна Дасковская умерла в 79 лет

Известная по исполнению песни «Прекрасное далеко» в телевизионном фильме «Гостья из будущего» певица Татьяна Дасковская» умерла в 79 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру» .

В обновленной сегодня карточке артистки говорится, что она ушла из жизни 20 ноября. Дасковскую похоронили на Забрьевском кладбище городского округа Домодедово.

Татьяна Дасковская прославилась как исполнительница песен, звучавших в советском кино. Она постоянно работала на «Мосфильме» и в Киностудии имени Максима Горького.

В ее исполнении в картине «Одиноким предоставляется общежитие» звучит песня «Осенние деньки».

Кроме того, она пела для советского фильма-мюзикла «Мама» и озвучивала Козу в мультфильме «Волк и семеро козлят на новый лад».

Более 26 лет Татьяна Дасковская прожила в Германии, где работала в составе труппы музыкального театра «Гезанг» в Баварии.