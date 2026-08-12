Исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в 95 лет
Легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Радио Шансон».
Там отметили, что ушедший из жизни артист стал одним из главных исполнителей, определивших историю жанра.
«Отметивший в июле 95-летний юбилей Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, песни навсегда останутся с нами», — подчеркнули в пресс-службе радиостанции.
Уроженец Харькова Михаил Гулько в музыкальную сферу пришел не сразу. После окончания
политехнического вуза много лет работал горным инженером и давал самодеятельные концерты.
После он успешно окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища и работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими артистами.
Свой первый альбом «Синее небо России» выпустил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в начале 1980-х.
В 2002 году Михаил Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».