Исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в 95 лет

Легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Радио Шансон».

Там отметили, что ушедший из жизни артист стал одним из главных исполнителей, определивших историю жанра.

«Отметивший в июле 95-летний юбилей Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, песни навсегда останутся с нами», — подчеркнули в пресс-службе радиостанции.

Уроженец Харькова Михаил Гулько в музыкальную сферу пришел не сразу. После окончания

политехнического вуза много лет работал горным инженером и давал самодеятельные концерты.

После он успешно окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища и работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими артистами.

Свой первый альбом «Синее небо России» выпустил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в начале 1980-х.

В 2002 году Михаил Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».