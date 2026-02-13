Исполнитель легендарной песни Moskau умер в возрасте 75 лет

Один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, известный по легендарному хиту Moskau, Вольфганг Хайхель умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили его представители в Instagram*.

Артист скончался еще 20 января. Представители не раскрыли обстоятельств смерти, но объснили, что она наступила внезапно.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью», — написали они.

В 1979-м Dschinghis Khan заняла четвертое место на «Евровидении» с одноименным треком. В чартах Израиля — именно эта страна тогда принимала конкурс — песня поднялась на первую строчку. В 1985-м группа прекратила существование, но через 30 лет воссоединилась. Хайхель покинул ее в 2014 году.

