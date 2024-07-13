Исполнила песню «Ля-ля-фа». Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на публику

Анжелика Варум появилась на Юбилейном образовательном форуме Агутина в Сочи

Фото: РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила ежегодный Юбилейный образовательный форум своего мужа Леонида Агутина в Сочи, передало издание Woman.ru.

В последние годы звезда выступала только вместе с супругом. Новое появление артистки на сцене не стало исключением. На мероприятии она исполнила песню «Ля-ля-фа».

Судя по внешнему виду, Варум очень готовилась к форуму. Она надела изысканные светлые брюки и шелковую блузку с глубоким декольте. Прическа вокалистки осталась неизменной — классическая короткая стрижка, которую уже давно полюбили поклонники.

Ранее Леонид Агутин в шутку признался, что может стать причиной его развода с Варум. По его словам, он ненавидит совместные походы за одеждой.

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