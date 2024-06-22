Ирина Шейк снялась на фотосессии без бюстгальтера

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для канадского бренда одежды Aritzia в Неаполе. На фотографиях она предстала в топе-бандо без лямок, под которым не было бюстгальтера. Об этом сообщило издание «Дни24» .

Также на модели были черные широкие брюки с тонким металлическим поясом и сандалии. Макияж визажисты сделали с акцентом на губы, использовав помаду винного оттенка.

В Италию Ирина Шейк прилетела всего на один день, специально для участия в съемках.

В конце мая Ирина шейк выложила фотографии без макияжа в черном крошечном бикини и получила комплименты поклонников. На снимке супермодель стояла на пирсе с распущенными волосами и собакой в руках.