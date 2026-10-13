Ирина Шарапова анонсировала концерт с романсами и классикой

В Санкт-Петербургской консерватории пройдет концерт с участием народных артистов и учеников Ирины Шараповой. Об этом сообщила сама Шарапова в интервью «Петербургскому дневнику» .

По ее словам, концерт будет «немного необычным, разнообразным, может быть, даже пестрым» — как сама жизнь. В нем примут участие ее друзья и многолетние партнеры, а также солисты: Николай Копылов, Юрий Лаптев, Владимир Ванеев и другие. Шарапова отметила, что ничего помпезного не будет — только музыка для души. Педагог сама проведет концерт, а ее ученики и она будут за роялем.

Среди произведений — романсы, классика и современные сочинения. Михаил Гаврилов исполнит сочинения Сергея Слонимского, прозвучит посвященное Шараповой сочинение ее ученика Семена Заборина, а также специально написанное произведение петербургского композитора Евгения Петрова. Всего у Шараповой около четырехсот учеников.

Шарапова рассказала, что вместе с Забориным готовит большой романсовый форум, который состоится в ноябре. Композиторы уже присылают свои сочинения. Педагог мечтает подготовить программу с романсами трех Александров — Алябьева, Гурилева и Варламова, которые, по ее мнению, незаслуженно называют «композиторами-дилетантами».

Педагог также отметила, что молодежь сегодня другая — «трезвее и реалистичнее», но каждый студенческий концерт убеждает ее в неисчерпаемости творческого потенциала.