Ирина Салтыкова показала фигуру в бикини в честь 60-летия и вызвала споры

Певица Ирина Салтыкова опубликовала фото и видео в откровенном купальнике по случаю своего 60-летия и спровоцировала активное обсуждение в комментариях. Кадры она разместила на своей странице в Instagram*.

На фото артистка позировала перед камерой в синем бикини, соломенной шляпе и очках в форме сердец.

«Ну вот, я в купальнике», — отметила певица.

Подписчики отреагировали на ролик и фотографии по-разному. Одни раскритиковали внешний вид исполнительницы, другие, напротив, отметили, что она находится в хорошей форме и выглядит эффектно.

«„Какая красивая фигура“, „Она в отличной форме. К лету готова!“, „Богиня“», — писали одни пользователи.

Другие оставляли более резкие комментарии, споря об уместности публикации.

Салтыкова 5 мая отпраздновала свое 60-летие. Артистка прославилась в 1990-х как одна из самых ярких звезд российской поп-сцены.

