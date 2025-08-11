Ирина Роднина сделала признание о дочери

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась в беседе с изданием Sport24 , что хотела бы, чтобы ее дочь жила в России. Дочь фигуристки Алена Миньковская имеет американское гражданство и живет в США.

Роднина рассказала, что пробовала переманить дочь в Россию, однако признает ее право выбора, тем более Алена живет в Америке с трех лет.

Отец Алены Леонид Миньковский, который мигрировал в США еще из Советского Союза, не разрешал девочке до 18 лет приезжать в Россию. Потом Миньковская не единожды была в России, у нее здесь есть друзья и знакомые. Однако жизнь 39-летняя дочь фигуристки построила в Америке, там у нее муж и дети.

Роднина ранее высказалась по поводу упреков со стороны недоброжелателей, что дочь имеет американское гражданство. Она заявила, что «страну развалила не она», а в США уехала работать по контракту.