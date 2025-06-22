Ирина Пегова показала своего возлюбленного

Актеры Ирина Пегова и Сергей Марин впервые вышли вместе в свет

Российская актриса Ирина Пегова посетила фестиваль сериалов «Пилот» в компании своего возлюбленного — актера Сергея Марина. Об этом сообщили в Telegram-канале WeiT Media.

В четверг, 19 июня, в городе Иваново стартовал ежегодный фестиваль отечественных сериалов, снятых для телевидения и онлайн-кинотеатров. Члены жюри оценивают пилотные выпуски.

Среди звездных гостей фестиваля была 47-летняя актриса Ирина Пегова. Ее сопровождал 37-летний возлюбленный Сергей Марин, который представляет на «Пилоте» два фильма со своим участием — «Константинополь» и «Дорогой Вилли».

Творческая пара позировала фотографам на дорожке фестиваля. На церемонии открытия актриса предстала в темно-синем платье в горошек с белым воротником.

Ирина Пегова запомнилась зрителям по кинолентам «Прогулка», «Пять невест» и «Дорогой папа». В 2024 году ей присвоили звание народного артиста.