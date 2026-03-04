Ирина Безрукова призналась, что не встречала ни одного человека, у которого жизнь была бы без испытаний

Ирина Безрукова в беседе с Леди Mail поделилась размышлениями о том, какие советы она бы дала себе в молодости. Актриса отметила, что жизнь полна испытаний, которые приносят опыт и учат прощению и принятию.

«В самые трудные минуты своей жизни знай: пройдет и это», — говорит Безрукова.

Она призывает не тратить десятилетия на проживание болезненных моментов и советует больше служить людям и нести добро.

Актриса подчеркивает, что нет ни одного сценария, в котором все шло бы исключительно гладко, и не встречала она человека, у которого жизнь была бы сказкой без испытаний.

«Все у тебя будет хорошо, ты со всем справишься», — завершает свой посыл к себе молодой Ирина Безрукова.