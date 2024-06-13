Ирина Аллегрова объявила себя Родиной-матерью

Певица Аллегрова назвала себя Родиной-матерью после концерта в День России

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ирина Аллегрова после праздничного концерта ко Дню России на Красной площади назвала себя Родиной-матерью. Она повторила свой образ с фестиваля «Песня года — 85», сообщило издание «Комсомольская правда».

«Я, как Родина-мать, выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте», — поделилась артистка.

Певица вышла на сцену в белом хлопковом платье с кружевными вставками. Похожий наряд был на ней во время телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня года» в 1985 году.

На концерте Аллегрова исполнила композицию «Голос ребенка» вместе с детским ансамблем «Домисолька».

Ранее исполнительница разнесла участников шоу «ВИА Суперстар». Артистке не понравилось исполнение ее хитов.

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