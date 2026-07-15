Иосиф Пригожин заявил, что нейросеть создает серьезную конкуренцию реальным артистам

Он отметил, что сегодня искусственный интеллект создает неплохие композиции, которые могут понравиться слушателям. Однако, по мнению продюсера, у нейросетей все же нет души, и в сгенерированных песнях не чувствуется жизни.

«ИИ, конечно, задает новые тренды, когда искусственный артист поет тебе очень красивым голосом и без фальши песни, которые, что поразительно, хочется переслушивать и добавлять в папку „Избранное“. Следовательно, нейросеть создает серьезную конкуренцию реальным артистам, композиторам и авторам текстов», — сказал Пригожин.

Также он высказал мнение, что с внедрением технологий и совершенствованием их использования слушатели будут все реже посещать живые концерты, потому что есть ИИ, который может воспроизвести любой концерт и спеть любым голосом. Однако, по словам продюсера, нейронка никогда не победит живой талант, харизму и энергию артиста.