Иосиф Пригожин назвал заставку с Валерией на телефоне своим талисманом

Бизнесмен признался, что всегда берет с собой ключи от дома, а также смартфон.

«С портретом Валерии (супруга Пригожина — прим. ред.) на заставке. Она как талисман у меня в телефоне. Телефон всегда со мной, 24/7», — заявил продюсер.

Кроме того, он всегда имеет при себе наличные деньги, картхолдер, где хранятся кредитки, права и скидочные карты в рестораны Аркадия Новикова и сети Pinskiy. Еще одной «походной» вещью Пригожин назвал наушники, благодаря которым можно «похвастаться новыми работами».