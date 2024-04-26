Инстасамка попала в фильм про иноагентов | 360°

26 апреля 2024, 10:43
Инстасамка попала в фильм про иноагентов
Клип певицы Инстасамки попал в фильм журналиста Мамонтова об иноагентах
Певица и блогер Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, попала в фильм журналиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». На это обратило внимание издание Msk1.ru.
Фильм-расследование вышел на телеканале «Россия 24». В нем появились кадры из клипа провокационной певицы, которая не числится иноагентом. Журналисты издания связались с ее мужем, блогером Moneyken (Олег Еропкин).
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«Там прямым текстом не говорили, что мы иноагенты, но почему туда вставили наше видео, я честно не понимаю. Мы пытаемся связаться с теми, кто этим занимался. Хотим с ними пообщаться, чтобы узнать, почему нас туда вставили», — пояснил инфлюенсер.
Год назад налоговая приостановила операции по банковским счетам Инстасамки, а сама артистка покинула страну. Спустя несколько месяцев она вернулась в Москву, где встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещала больше не петь о наркотиках и меньше материться.
Недавно Зотеева сообщила об отмене концертов, заявив о намерении предстать перед публикой в новом амплуа в следующем году. Она также объявила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет.
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